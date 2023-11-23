Шалені знижки вже близько: коли в Україні відбудеться Чорна п'ятниця

Щороку наприкінці листопада в Україні та світі відбувається Чорна п'ятниця. Це час шалених знижок, тож люди штурмують магазини напередодні Нового року та Різдва.

Це свято започаткували у Сполучених Штатах Америки. Проте згодом воно стало популярним у всьому світі. Люди кожної осені чекають цього дня, щоб купити речі зі списку "найбільших бажанок" за вигідними цінами. Коли в Україні пройде Чорна п'ятниця 2023, знає 24 Канал.

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Чорна п'ятниця 2023 в Україні

Цього року Чорна п'ятниця в Україні відбудеться 24 листопада. Проте у магазинах вже діють великі знижки на товари. Зазвичай тотальний розпродаж триває декілька днів, а то й тижнів. До речі, у цей період можна не лише вигідно купити якусь річ в магазині. Знижки діють і на різноманітні послуги краси, курси та підписки.

Чорна п'ятниця 2023 / Фото Pixabay

Як зекономити на Чорну п'ятницю