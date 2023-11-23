Шалені знижки вже близько: коли в Україні відбудеться Чорна п'ятниця

23 листопада 2023, 16:46
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Щороку наприкінці листопада в Україні та світі відбувається Чорна п'ятниця. Це час шалених знижок, тож люди штурмують магазини напередодні Нового року та Різдва.

Це свято започаткували у Сполучених Штатах Америки. Проте згодом воно стало популярним у всьому світі. Люди кожної осені чекають цього дня, щоб купити речі зі списку "найбільших бажанок" за вигідними цінами. Коли в Україні пройде Чорна п'ятниця 2023, знає 24 Канал

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Чорна п'ятниця 2023 в Україні

Цього року Чорна п'ятниця в Україні відбудеться 24 листопада. Проте у магазинах вже діють великі знижки на товари. Зазвичай тотальний розпродаж триває декілька днів, а то й тижнів. До речі, у цей період можна не лише вигідно купити якусь річ в магазині. Знижки діють і на різноманітні послуги краси, курси та підписки.

Чорна п'ятниця 2023 / Фото Pixabay

Як зекономити на Чорну п'ятницю

  • Деякі недобросовісні продавці навпаки підвищують ціни у період великого розпродажу. Переконайтеся, що ціна на улюблену річ декілька тижнів тому не була меншою.
  • Запишіть все, що плануєте купити, у нотатки на телефоні або у записник. Так ви не придбаєте речі, які вам зовсім непотрібні.
  • Найкраще розплачуватися карткою. Так можна побачити, скільки грошей ви вже витратили, а скільки залишилось. 
  • Робіть покупки онлайн. Ви не витратите час в довгих чергах, тому точно встигнете купити бажану річ за хорошою ціною. 
Автор: Марія Примич