Этот праздник был основан в Соединенных Штатах Америки. Однако впоследствии он стал популярным во всем мире. Люди каждую осень ждут этого дня, чтобы купить вещи из списка "самых желаних" по выгодным ценам. Когда в Украине пройдет Черная пятница 2023 года, знает 24 Канал.
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Черная пятница 2023 в Украине
В этом году Черная пятница в Украине состоится 24 ноября. Однако в магазинах уже действуют большие скидки на товары. Обычно тотальная распродажа длится несколько дней, а то и недель. Кстати, в этот период можно не только выгодно купить какую-нибудь вещь в магазине. Скидки действуют и на всевозможные услуги красоты, курсы и подписки.
Черная пятница 2023 года / Фото Pixabay
Как сэкономить на Черную пятницу
- Некоторые недобросовестные продавцы наоборот повышают цены в период большой распродажи. Убедитесь, что цена на любимую вещь несколько недель назад не была меньше.
- Запишите все, что планируете купить, в заметки на телефоне или в блокноте. Так вы не приобретете вещи, которые вам совсем не нужны.
- Лучше всего расплачиваться картой. Так можно увидеть, сколько денег вы потратили, а сколько осталось.
- Совершайте покупки онлайн. Вы не потратите время в длинных очередях, поэтому точно успеете купить желаемую вещь по хорошей цене.