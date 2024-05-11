У неділю, наприклад, не можна мити голову, бо накличете негаразди на роботі, відлякаєте удачу або втратите свої заощадження. Крім того, кажуть, що не слід це робити у свята. Чи правдива така думка, розповість LifeStyle 24.

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Чи можна мити голову у свято

Раніше багато перукарень та лазень закривалися у релігійні свята. Вважалося, що у ці дні люди мають йти до церкви, а не працювати чи займатися якимись іншими справами. Голову не мили навіть вдома.

Однак зараз все кардинально змінилося. Люди навпаки хочуть мати гарний вигляд у свято, тому записуються на процедури у салон краси або доглядають за собою вдома. Церква також не виправдовує лінь. У свята та неділю можна мити голову, купатися, прибирати та працювати, однак спершу варто відвідати службу. Священники закликають людей не брати до уваги забобони.

Коли не можна мити голову Забобони про миття голови / Фото Canva

Коли ще не можна мити голову: народні повір'я

  • Згідно з прикметами, краще не мити голову у понеділок. Річ у тім, що тоді весь тиждень піде коту під хвіст. Ви будете змушені скасувати певні плани, забудете якусь важливу інформацію чи ідею.
  • Здійснювати процедуру не варто й у п'ятницю. Кажуть, що так можна посваритися з коханою людиною, а якщо ви вже перебуваєте у шлюбі, то взагалі – розлучитися.