У неділю, наприклад, не можна мити голову, бо накличете негаразди на роботі, відлякаєте удачу або втратите свої заощадження. Крім того, кажуть, що не слід це робити у свята. Чи правдива така думка, розповість LifeStyle 24.
Не пропустіть Запам'ятайте це: ось чому не можна розказувати сни до обіду
Чи можна мити голову у свято
Раніше багато перукарень та лазень закривалися у релігійні свята. Вважалося, що у ці дні люди мають йти до церкви, а не працювати чи займатися якимись іншими справами. Голову не мили навіть вдома.
Однак зараз все кардинально змінилося. Люди навпаки хочуть мати гарний вигляд у свято, тому записуються на процедури у салон краси або доглядають за собою вдома. Церква також не виправдовує лінь. У свята та неділю можна мити голову, купатися, прибирати та працювати, однак спершу варто відвідати службу. Священники закликають людей не брати до уваги забобони.
Забобони про миття голови / Фото Canva
Коли ще не можна мити голову: народні повір'я
- Згідно з прикметами, краще не мити голову у понеділок. Річ у тім, що тоді весь тиждень піде коту під хвіст. Ви будете змушені скасувати певні плани, забудете якусь важливу інформацію чи ідею.
- Здійснювати процедуру не варто й у п'ятницю. Кажуть, що так можна посваритися з коханою людиною, а якщо ви вже перебуваєте у шлюбі, то взагалі – розлучитися.