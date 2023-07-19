Чому тріскають помідори на грядках: готові рішення проблеми

Під час вирощування помідорів кожен городник зіштовхується з різними проблемами. Одна з них – тріскання томатів на грядках.

Овочівники неспроста хвилюються, коли помідори на городі починають тріскати. Бо з ними неможливо нічого зробити, до то ж їх швидше будуть атакувати шкідники та хвороби. Чому тріскаються помідори та що з цим робити – підкаже 24 Канал.

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Тріскають помідори: причини та методи вирішення

Першою причиною того, що помідори тріскають є тривалий брак вологи. І тоді коли городник поливає, то шкірка не встигає розтягнутися та тріскає. Важливо дотримуватись регулярного поливу. Тож коли на вулиці дуже спекотно, давайте томатам пити кожні 2-3 дні. Коли хмарна погода – раз у 5-7 днів. Використовуйте мульчування, зокрема, соломою чи сіном – це буде утримувати вологу в землю.



Тріскання помідорів / Фото "Школа життя"

Друга причина – погодні умови. Оптимально вирощувати томати за температури +22-25. Коли на дворі дуже жарко, то помідори перестають нормально розвиватись, водночас шкірка – товстіє. Після того, як овоч відновлює свій ріст, плоди тріскають.

Помідори хочуть хорошого підживлення. Вдала підгодівля покращує формування плодів та підвищує врожайність. Коли відбувається активний розвиток, підживлюйте томати двічі на місяць. Можна використовувати розчин попелу, дріжджів, різних трав та органічні добрива.



Добриво з дріжджів / Фото Dubaseed.com

Пасинкування може бути ще одною причиною, що томати лопають. Коли обрізати багато пагонів й надрізати верх помідорів, то саджанці витрачатимуть всю енергію на формування плодів. Через таке навантаження тріскання неминуче. Тож не варто проводити пасинкування, якщо у цьому нема потреби або якщо ви не розумієте, як це правильно робити.



Пасинкування помідорів / Фото "Аграрії разом"