Чому сохне полуниця: тепер відомо, що з цим робити

Полуничні грядки – одна з улюблених частин городу. Вона вкрита рясними червоними плодами полуниці, які пахнуть на всю ділянку.

Те, що полуниця сохне – явище далеко не нове. Це стосується плодів, листя та пагонів. Неприємна ситуація для кожного дачника. Чому таке відбувається та що з цим робити – знає 24 Канал.

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Сохне полуниця: що робити

Найбільш поширеною причиною того, що полуниця сохне є брак води. Полуниця потребує достатньої кількості вологи, особливо під час росту плодів. Важливо регулярно поливати грядку полуниці, особливо в період сухої погоди. У такому разі воду вносять щодня: по 5–7 літрів на 1 метр квадратний.



Полив полуниці / Фото "Аптека садівника"

Неправильна ділянка – це теж популярна причина такого явища. Полуниці подобається тепло й сонячне світло. А холодного вітру та протягів варто уникати. Не садіть її там, де потужні вітри та велика тінь.



Полуниця цвіте / Фото "Життя в селі"

Полуниця потребує поживних речовин для здорового росту. Коли зав’язь сохне під час дозрівання, їй бракує корисних речовин. Також це може бути пов'язано з бідними ґрунтами. Використовуйте добрива, багаті на калій, фосфор і азот, але слідкуйте за дозуванням. Добрива вносіть тричі: на початку росту, перед цвітіння й після збору врожаю.



Гниль полуниці / Фото Floristics.info