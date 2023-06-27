Не можна використовувати у сонячні дні: названо засіб для догляду, що нашкодить шкірі

Догляд за шкірою особливо важливий влітку. Є один засіб, які експерти не радять використовувати влітку – він може нашкодити обличчю на сонці.

Найважливіший засіб для догляду за шкірою влітку – це SPF-крем, який захищає від шкідливих сонячних променів та мінімізує їхнє проникнення через шкіру. Та експерти назвали один засіб, який навпаки може підвищити ризик шкідливого впливу сонця.

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Який засіб краще не використовувати влітку

Експерти із догляду за шкірою назвали цей засіб – мовиться про ретинол. Його краще не використовувати у сонячні дні. Хоч ретинол – чудовий засіб для боротьби зі старінням, але на сонці вони підвищують чутливість до UV-променів.

Ретинол – потужний інгредієнт, популярність якого справді зросла за останні кілька років. Він є похідним вітаміну А, і не лише покращує обмін клітин шкіри, але також бореться зі зморшками та розширеними порами, висипанням та пігментацією,

– каже засновниця Skin Masterclass.

Експертка додала, що ретинол підвищує швидкість обміну клітин та відлущує шкіру – так від використання цього засобу шкіра обличчя стає тоншою та більш чутливою.

Як правильно користуватись ретинолом

Якщо ви використовуєте ретинол, наносьте його у невеликій кількості (розміром з горошину) на ніч. Щоб запобігти сухості, подбайте про хороший шар зволожувального крему.

Зранку не забувайте про крем із SPF широкого спектра. Його потрібно наносити щодня, незалежно від погоди чи пори року.

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