Нельзя использовать в солнечные дни: названо средство по уходу, которое навредит коже

Уход за кожей особенно важен летом. Есть одно средство, которое эксперты не советуют использовать летом – оно может навредить лицу на солнце.

Самое важное средство по уходу за кожей летом – это SPF-крем, который защищает от вредных солнечных лучей и минимизирует их проникновение через кожу. Но эксперты назвали одно средство, которое, наоборот, может повысить риск вредного воздействия солнца.

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Какое средство лучше не использовать летом

Эксперты по уходу за кожей назвали это средство – говорится о ретиноле. Его лучше не использовать в солнечные дни. Хотя ретинол – отличное средство для борьбы со старением, но на солнце они повышают чувствительность к UV-лучам.

Ретинол – мощный ингредиент, популярность которого выросла за последние несколько лет. Он является производным витамина А, и не только улучшает обмен клеток кожи, но также борется с морщинами и расширенными порами, сыпью и пигментацией,

– говорит основательница Skin Masterclass.

Экспертка добавила, что ретинол повышает скорость обмена клеток и отшелушивает кожу – так от использования этого средства кожа лица становится более тонкой и чувствительной.

Как правильно пользоваться ретинолом

Если вы используете ретинол, наносите его в небольшом количестве (размером с горошину) на ночь. Чтобы предотвратить сухость, позаботьтесь о хорошем слое увлажняющего крема.

Утром не забывайте о креме из SPF широкого спектра. Его нужно наносить каждый день, независимо от погоды или времени года.

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