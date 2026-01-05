Класичний крем Niveа – справжня знахідка для краси, тому фахівці склали кілька чудових масок, які можна спробувати вже сьогодні, щоб переконатися в ефективності засобу, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Читайте також 3 кольори помади, які не варто наносити після 50 років: вони підкреслять зморшки

Як використовувати синій крем у баночці?

Крем + кава

Скористайтеся вранці бадьорою маскою для обличчя. Потрібно столову ложку крему розмішати з чайною ложкою свіжозмеленої кави. Кофеїн добре звужує судини, зменшує набряки, а крем робить скраб делікатнішим.

Крем + куркума

Щоб шкіра почала сяяти, варто додати до крему трішки спеції. До 1 столової ложки засобу треба додати трішки куркуми, потримати на обличчі 10 хвилин і змити. Проте будьте обережні зі спецією, щоб не переборщити.

Крем + цукор

Зробити скраб можна за копійки одразу у ванній кімнаті. Потрібно до 2 столових ложок крему додати 2 столові ложки цукру й трішки оливкової олії. Цукрові кристали відлущать мертві клітини, а крем покращить стан шкіри.



З крему можна зробити скраб / Фото Freepik

Крем + мед

Змішайте рівні частини меду та крему й нанесіть на обличчя на 20 хвилин. Мед добре зволожить та заспокоїть шкіру.

Крем + мигдалева олія

До банки крему треба додати чайну ложку мигдалевої олії. Засіб можна використовувати як лосьйон після душу чи намащувати ним сухі кінчики волосся. Жирні компоненти повернуть волоссю блиск.

Крем + парфуми

Щоб улюблений аромат парфумів довго тримався, нанесіть тонкий шар крему на зап’ястя, шию й розпиліть парфуми. Ліпіди крему допоможуть аромату прилипнути до шкіри краще.

Звичайна баночка крему Nivea стане справжнім рятівником в різних ситуаціях, а дозволити його собі зможуть всі завдяки доступній ціні.

До слова, крем для рук L’Occitane з маслом ши продається кожні 3 секунди у світі завдяки популярності в TikTok, пише In Journal. Крем складається з 96% натуральних компонентів, зокрема 20% масла ши, яке зволожує та відновлює шкіру.

Які ще є цікаві матеріали?