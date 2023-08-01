Огірки перестануть сохнути, якщо врахуєте ці моменти

Прикро, коли довго доглядаєш за таким овочем, як огірки, й в один момент вони починають сохнути. Щось тут йде не так.

Якщо огірки сохнуть – це означає, що не дотримані певні умови вирощування. Але завжди є певна причина. Чому так відбувається та що робити з цим явищем – знає 24 Канал.

Отакої Сусіди позаздрять такому врожаю: чим підгодувати огірки влітку

Огірки сохнуть: що робити

Переконайтеся, що огірки отримують достатню кількість вологи. Вони потребують регулярного та рясного поливу, особливо у спекотні періоди. Важливо, щоб ґрунт утримував вологу, але не був залитий. Намагайтесь поливати рослини під корінь хоча б тричі на тиждень.

Зверніть увагу на будь-які ознаки хвороб. Якщо ви помітите зміни у кольорі листя: плями, засихання або інші речі, це може свідчити про захворювання.

Наприклад, борошниста роса. Ця хвороба проявляється так, що листя огірків жовтіє й скручується. Для профілактики саджанці обробляють 1%-вим розчином бордоської рідини.



Борошниста роса на огірках / Фото "Аптека Садівника"

Коли листя скручується й блідне, можливо овочі заразили певні шкідники. Добре подивіться на зворотній бік листка. Він може бути вкритий попелицею або павутинним кліщем. Тоді доведеться використовувати фунгіциди – спеціальні сильні речовини для боротьби зі шкідниками.

Існує ще така ймовірність, що огіркам просто не вистачає поживних речовин. І від цього починає сохнути листя. Адже корисні речовини допомагають огіркам швидше рости й розвиватись. Не біда – можна їх підживити.

Чим можна підгодувати огірки

Хліб є в домі у кожного. Занурте його у відро на ніч, а зранку помніть. Можете ще додати кілька крапель йоду. 1 літр настою треба розбавити у відрі чистої води. Обприскуйте огірочки таким засобом кожні 2 тижні.



Хліб / Фото "2 млина"

Лушпиння цибулі – відмінний засіб для боротьби зі шкідниками. 300-400 грамів органіки треба залити 1 відром води. Поставте на вогонь, дочекайтесь кипіння, а тоді настоюйте пів доби. Після процідження, готово до використання у пропорції 2:8. Треба обприскувати листя на кущах.



Лушпиння цибулі / Фото Prosto Way

Коли огірки скручуються та жовтіють, можна обробити їх такими речовинами, як суперфосфатом та сульфат кальцієм у пропорції 1 столова ложка на відро води. Це оптимальний варіант, як впоратись із ситуацією.



Суперфосфат / Фото Super Agronom