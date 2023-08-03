Чому огірки ростуть кривими: як виправити цю ситуацію

Огірки на ділянці можуть виростати не лише прямими. Буває й так, що вони ростуть криво. Чому так відбувається?

Під час закривання консервацій господині хочуть класти в банку красиві прямі огірки. Не завжди так виходить. Чому огірки можуть виростати кривими та як цього уникнути – розкаже 24 Канал.

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Чому огірки ростуть кривими

Поширеною причиною такої ситуації є дефіцит калію, якого може бракувати саджанцям вже до середини літньої пори. Ознаками цього явища є жовтуватий відтінок плодів та видозмінена форма. При цьому краї листків світлішають.

Цю проблему легко розв'язати. Варто обприскати саджанці настоєм калійної солі. Треба взяти 25-30 грамів на 10 літрів води. Після цього землю щедро поливаємо звичайною водою.



Калійна сіль / Фото Super Agronom

Брак азоту – ще одна розповсюджена причина того, що огірки дещо криві. Іншими помітними ознаками є малі листочки жовтого кольору, тонке стебло. Також вони ростуть біля кореня товстішими, а далі – все тоншими.

Стануть в пригоді органічні підживлення. Зокрема, настій коров'яку, який розводять так: 1 частина розчину до 10 частин води. Може бути настій на основі трави. Його розчиняють у воді так само у пропорції 1:10.



Трав'яний настій / Фото "Вдячний дачник"

Огірки можуть виростати іншої форми, коли їм не вистачає води. Тож не забувайте про полив. Холодна вода шкодить рослинам, краще нагрівайте її до +25. Якщо плоди дуже звужуються всередині, хоча по кінцях – нормальні, це могло трапитись від крижаної води. Поливайте огірки принаймні 1 раз в 3 дні.



Полив огірків / Фото Avtopoliv

Влітку потрібно уважно слідкувати за огірками. Коли йдеться про збір урожаю, треба оглядати город хоча б раз у 2-3 дні. У іншому разі деякі огірки будуть перезрівати та не зможуть отримувати достатньо поживних речовин. Тому можуть змінюватися у дивні форми.