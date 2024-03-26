Звичайно, існує й більш практична версія. Зокрема, можна поранитися, якщо їсти з ножа. А які ще є забобони з цього приводу, розповість LifeStyle 24.

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Чому не варто їсти з ножа

Кажуть, що не можна їсти з ножа, бо станете злими. Це одна з найпопулярніших думок, які ходять у народі. Річ у тім, що колись слов'яни приносили на ньому їжу несподіваним гостям, яким не дуже були раді.

Езотерики, наприклад, вважають, що можна зашкодити своїй аурі. Ніж, зокрема, зробить діри у захисному біополі, тому ви втратите життєву енергію. Крім того, вони стверджують – якщо їсти з ножа, то накличете інфаркт або інші хвороби серця. Адже раніше цей предмет використовували у магії.

Жінкам забороняється їсти з ножа, інакше чоловік почне зловживати алкоголем. Також, згідно з народними прикметами, можна стати дурними.

Загалом усі ці забобони пов'язані з часами, коли панували чари, а люди вірили у потойбічні сили. Зазвичай вони використовували ніж лише для приготування їжі або ритуалів, щоб не розгнівати злих духів або нечисть. Зараз же такі твердження виглядають абсурдними, однак багато людей все одно з ними погоджуються та намагаються дотримуватися.