Давня традиція стверджує, що поріг розділяє світ на дві частини: в одній мешкають живі, а в іншій – мертві. Тому не варто порушувати спокій людей, яких уже немає з нами, інакше накличете біду, передає LifeStyle 24.
До уваги кожного Ось чому краще не виносити сміття ввечері: декілька важливих причин
Чому краще не передавати речі через поріг
Є декілька важливих причин, чому не варто передавати речі через поріг. Усі вони пов'язані з народними прикметами. Якщо не дотримуватися цього правила, то між людьми можуть виникати сварки або суперечки. Також важливо впускати знайомого, родича або друга у будинок, щоб не відлякати достаток та удачу та не притягнути фінансові проблеми.
Існує ще одна цікава думка, згідно з якою у домі разом з господарями мешкає домовик. Кажуть, що істота забирає речі, які люди передають через поріг, бо вважає їх своєю власністю. До речі, саме через при вході інколи можна побачити тарілочку з солодощами. Дехто навіть ставить під поріг амулет або інший оберіг, аби не накликати злість нечистої сили.
Що ще не варто робити через поріг
- Сидіти на порозі, бо поповзуть неприємні чутки про сім'ю.
- Переступати поріг з лівої ноги, бо трапиться біда.
- Стояти на порозі, бо притягнете негатив у дім.
- Вітатися та розмовляти, бо виникне сварка.
До речі, знаєте, чому з'явилася традиція заносити наречену на руках до будинку? Вона також пов'язана з народними повір'ями, які кажуть – у день весілля жінці заборонено заходити в оселю. Однак важливо зазначити, що усі забобони не підтверджені науковими фактами.