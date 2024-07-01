Це потрібно знати: чи можна виносити сміття з дому ввечері

У народі доволі популярна прикмета, що ввечері з хати краще не виносити сміття, Вважається, що у цей час приходить нечисть, яка може зашкодити людині.

Також заборонено позбавлятися непотребу на світанку, на великі церковні свята та у неділю. Детальніше про це повір'я читайте у матеріалі.

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Чому не можна виносити сміття ввечері

Насправді причин, чому не варто виносити сміття вечері, є багато. Кажуть, що так сусіди можуть подумати, що ви щось приховуєте. Іноді стаються й доволі неочікувані ситуації. Зокрема, люди викликають поліцію, адже не знають, що у мішках, які ви прибираєте з дому. У сусідів буває дуже яскрава фантазія.

Відомо, що вночі особливо активно займаються чорною магією. Тому у цей період "на полювання" виходять злі духи. Чаклуни або маги можуть використати речі, які ви викидаєте, для своїх поганих ритуалів.

Народні прикмети про сміття / Фото Freepik

Деякі люди вірять, що у кожному домі є домовик. Є думка, що зі своєї схованки він вилізає саме вночі, щоб пошукати щось смачненьке. Так, істота може зазирнути у сміттєве відро, нічого там не побачити й розгніватися.

Не рекомендують виносити сміття з дому ввечері, щоб не відлякати сімейний добробут і щастя. Їх, зокрема, з будинку можуть забрати темні сили. У цей час доби навколо панує потужна енергетика, з якою складно справлятися.