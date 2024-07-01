Также запрещено избавляться от хлама на рассвете, на большие церковные праздники и в воскресенье. Подробнее об этом поверье читайте в материале.

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Почему нельзя выносить мусор вечером

На самом деле причин, почему не стоит выносить мусор вечером, есть много. Говорят, что так соседи могут подумать, что вы что-то скрываете. Иногда происходят и довольно неожиданные ситуации. В частности, люди вызывают полицию, ведь не знают, что в мешках, которые вы убираете из дома. У соседей бывает очень яркая фантазия.

Известно, что ночью особенно активно занимаются черной магией. Поэтому в этот период "на охоту" выходят злые духи. Колдуны или маги могут использовать вещи, которые вы выбрасываете, для своих плохих ритуалов.

Народные приметы о мусоре / Фото Freepik

Некоторые люди верят, что в каждом доме есть домовой. Есть мнение, что из своего тайника он вылезает именно ночью, чтобы поискать что-то вкусненькое. Так, существо может заглянуть в мусорное ведро, ничего там не увидеть и разгневаться.

Не рекомендуют выносить мусор из дома вечером, чтобы не отпугнуть семейное благополучие и счастье. Их, в частности, из дома могут забрать темные силы. В это время суток вокруг царит мощная энергетика, с которой сложно справляться.