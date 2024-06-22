В давние времена считалось, что углы, а особенно острые, обладают мощной негативной энергетикой. Поэтому они и могут навредить, пишет LifeStyle 24.

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Почему нельзя сидеть на углу стола

Поверья утверждают – если человек будет сидеть на углу стола, то скоро будет иметь проблемы со здоровьем. Он будет чувствовать слабость и совсем потеряет жизненные силы. Придет такое состояние, когда ничего не хочется делать, поскольку будет преследовать постоянная усталость. То есть весь негатив направляется на человека.

Примета об углах больше всего касается незамужних девушек. Говорят, что ониникогда не найдут себе мужчину, если нарушат это правило. Если все же жених появится в жизни, то, вероятно, брак долго не продержится и будет полон проблем и несчастий, которые в результате приведут к разводу.

Народные приметы про угол / Фото Canva

Еще несколько примет об углах

В давние времена наши предки верили, что углов есть два: красный и черный. Первый – это тот, что с правой стороны от двери. По традиции, там нужно держать иконы. Кроме того, в народе говорят, что в этом месте находится душа умершего человека, который жил в доме. Отправляется на небо она через 40 дней.

Черный угол – с левой стороны от двери. Согласно приметам, в нем находит свое место домовой. Раньше люди даже приносили ему сладости, чтобы подкупить и задобрить. Кстати, обычно в левом углу стоит веник. Считается, что так он помогает избавиться от нечисти, которая есть в доме.