У давні часи вважалося, що кути, а особливо гострі, володіють потужною негативною енергетикою. Тому вони й можуть зашкодити, пише LifeStyle 24.

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Чому не можна сидіти на куті стола

Повір'я стверджують – якщо людина сидітиме на куті стола, то скоро буде мати проблеми зі здоров'ям. Вона відчуватиме слабість та зовсім втратить життєві сили. Прийде такий стан, коли нічого не хочеться робити, оскільки переслідуватиме постійна втома. Тобто весь негатив спрямовується на людину.

Прикмета про кути найбільше стосується незаміжніх дівчат. Кажуть, що вони ніколи не знайдуть собі чоловіка, якщо порушать це правило. Якщо все ж таки наречений з'явиться у житті, то, ймовірно, шлюб довго не протримається та буде повний проблем і нещасть, які в результаті призведуть до розлучення.

Народні прикмети про кут / Фото Canva

Ще декілька прикмет про кути

У давні часи наші предки вірили, що кутів є два: червоний та чорний. Перший – це той, що з правого боку від дверей. За традицією, там потрібно тримати ікони. Крім того, у народі кажуть, що у цьому місці перебуває душа померлого чоловіка, який мешкав у будинку. Відправляється на небо вона через 40 днів.

Чорний кут – з лівого боку від дверей. Згідно з прикметами, у ньому знаходить своє місце домовик. Раніше люди навіть приносили йому солодощі, аби підкупити та задобрити. До речі, зазвичай у лівому куті стоїть віник. Вважається, що так він допомагає позбутися нечисті, яка є у будинку.