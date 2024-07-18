Високосний рік не віщує нічого доброго: чому не рекомендується виходити заміж у 2024

Високосний рік настає раз у чотири роки, тому 2024 є саме таким. У народі з ним пов'язано чимало забобонів, які не віщують нічого доброго. Люди намагаються відкладати всі важливі справи на більш сприятливий період.

У народі кажуть, що у високосний рік не варто справляти весілля. Хоча деякі молодята не зважають на цю думку і влаштовують довгоочікуване свято. Детальніше про це розповість LifeStyle 24.

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Чому у високосний рік не варто виходити заміж

Згідно з віруваннями наших предків, високосний рік є містичним, тому приховує багато небезпек та нещасть. Саме через це люди не будують великих планів на цей період, адже не хочуть зазнати краху. Зокрема, вважається, що тоді не можна виходити заміж, оскільки закохана пара швидко розлучиться. У подружньому житті також пануватимуть нещастя, зради та постійні сварки. Тобто це казка без щасливого кінця.

Однак Православна церква України закликає вірян не вірити у забобони. Священники стверджують, що святкувати весілля у високосний рік дозволяється. Лише якщо триває піст або відзначається велике церковне свято, то не варто влаштовувати гучні гуляння, де повно спокус та заборон на цей період.

Чому не можна святкувати весілля у високосний рік / Фото Canva

Якщо ви все-таки вірите у повір'я, але хочете одружитися у цьому році, то уникнути небезпеки таки можна. Кажуть, що у закоханих все складеться добре, якщо вони влаштують скромне весілля. Крім того, нареченій варто обрати сукню, яка буде довгою та матиме шлейф, а у туфлі треба покласти монети. Якщо ж ви вважаєте ці правила маячнею, то краще відкладіть церемонію на наступний рік, аби точно не хвилюватися.