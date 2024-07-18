В народе говорят, что в високосный год не стоит справлять свадьбу. Хотя некоторые молодожены не учитывают это мнение и устраивают долгожданный праздник. Подробнее об этом расскажет LifeStyle 24.

Кстати Вот почему в високосный год, которым является 2024, не рекомендуется переезжать

Почему в високосный год не стоит выходить замуж

Согласно верованиям наших предков, високосный год является мистическим, поэтому скрывает много опасностей и несчастий. Именно поэтому люди не строят больших планов на этот период, ведь не хотят потерпеть крах. В частности, считается, что тогда нельзя выходить замуж, поскольку влюбленная пара быстро расстанется. В супружеской жизни также будут господствовать несчастья, измены и постоянные ссоры. То есть это сказка без счастливого конца.

Однако Православная церковь Украины призывает верующих не верить в суеверия. Священники утверждают, что праздновать свадьбу в високосный год разрешается. Только если продолжается пост или отмечается большой церковный праздник, то не стоит устраивать громкие гуляния, где полно соблазнов и запретов на этот период.

Почему нельзя праздновать свадьбу в високосный год / Фото Canva

Если вы все-таки верите в поверья, но хотите жениться в этом году, то избежать опасности таки можно. Говорят, что у влюбленных все сложится хорошо, если они устроят скромную свадьбу. Кроме того, невесте стоит выбрать платье, которое будет длинным и будет иметь шлейф, а в туфли надо положить монеты. Если же вы считаете эти правила бредом, то лучше отложите церемонию на следующий год, чтобы точно не волноваться.