У народі кажуть, що у високосний рік не можна справляти весілля, оскільки тоді шлюб буде нещасливий. Та й взагалі не варто займатися важливими справами. Однак багато хто не зважає на ці забобони й робить все, що вважає за потрібне. До речі, у 2024 році краще не переїжджати. Чому, розповість LifeStyle 24.

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Чому у високосний рік не варто переїжджати

Згідно з народними прикметами, переїзд у високосний рік може притягнути небезпеку. У новому будинку на людей чекатиме багато проблем, які не дадуть спокійно освоїтися та переслідуватимуть постійно. Тому краще залишитися на старому місці проживання, а переїзд перенести на наступний рік.

Однак буває, що змінити житло життєво необхідно. Нічого страшного не станеться, адже церква закликає людей не вірити у забобони, які суперечать християнській вірі. Однак якщо ви все-таки дотримуєтесь повір'їв, то залиште переїзд на потім – так на душі буде набагато спокійніше, а дні пройдуть без переживань.

Зауважимо, що також не варто займатися ремонтом у квартирі або будинку та будувати нове помешкання. Є твердження, що тоді трапиться пожежа, тому від вашої оселі нічого не залишиться.