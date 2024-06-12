Важливо знати всім: чому на поминках не можна цокатись чарками та келихами

Під час поминок люди повинні дотримуватися певних правил. Наприклад, заборонено цокатися келихами або чарками, алкоголь вживають без цієї традиції.

Твердження про те, що на поминках не можна цокатися з'явилося ще у язичницькі часи. Детальніше про це читайте у матеріалі.

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Чому на поминках не можна цокатися

У давні часи, ще коли не було християнства, люди вважали, що покійники не покидають родину навіть після своєї смерті. Казали, що їхні духи ходять по будинку, тому й зародилася традиція не цокатися на поминках. Усі присутні просто підіймають чарки або келихи, аби померлі також могли "скуштувати напій". Існує ще одне пояснення цього забобону – ніби-то гості так оберігають себе від того, щоб не відчути таке саме горе.

З давніх-давен покійних поминають горілкою або вином, але так, щоб навколо панувала тиша. Наші предки, до речі, пояснювали, що звук цокання келихами схожий на дзвін. Тобто можна було вигнати нечисту силу та інших духів з оселі, але ж родичі не хотіли позбуватися близької людини, яка померла.

У наш час більш поширена думка про те, що цокатися келихами або чарками не варто, адже це прояв неповаги до покійника. Річ у тім, що такий звичай у людей більше асоціюється з веселими святковими подіями. Під час поминок навпаки панує сумна та траурна атмосфера, коли багато сліз та горя.