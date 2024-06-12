Утверждение о том, что на поминках нельзя чокаться появилось еще в языческие времена. Подробнее об этом читайте в материале.

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Почему на поминках нельзя чокаться

В давние времена, еще когда не было христианства, люди считали, что покойники не покидают семью даже после своей смерти. Говорили, что их духи ходят по дому, поэтому и зародилась традиция не чокаться на поминках. Все присутствующие просто поднимают рюмки или бокалы, чтобы умершие также могли "попробовать напиток". Существует еще одно объяснение этого суеверия – будто бы гости так оберегают себя от того, чтобы не почувствовать такое же горе.

Издавна покойных поминают водкой или вином, но так, чтобы вокруг царила тишина. Наши предки, кстати, объясняли, что звук цоканья бокалами похож на колокол. То есть можно было изгнать нечистую силу и других духов из дома, но родственники не хотели избавляться от близкого человека, который умер.

В наше время более распространено мнение о том, что чокаться бокалами или рюмками не стоит, ведь это проявление неуважения к покойнику. Дело в том, что такой обычай у людей больше ассоциируется с веселыми праздничными событиями. Во время поминок наоборот царит печальная и траурная атмосфера, когда много слез и горя.