Чому не можна спати ногами до дверей, навпроти дзеркала та в шкарпетках: цікаві прикмети

У народі кажуть, що не можна спати ногами до дверей. Річ у тім, що у давні часи люди вважали, ніби вони – портал між світом живих та мертвих. Згідно з прикметами, вночі душа людини може заблудитися, якщо вирішить кудись піти.

Також стверджують, що двері – це прохід для потойбічних сил, тому людям інколи й сняться жахіття. Крім того, можна накликати проблеми зі здоров'ям або труднощі у сім'ю. Як ще не варто спати, розповість LifeStyle 24.

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Чому не можна спати навпроти дзеркала

Дзеркало – це доволі магічний предмет, адже його часто використовують для ритуалів люди, які володіють надздібностями. Вважається, що він допомагає живим спілкуватися з мертвими, з'єднуючи два світи.

Якщо спати навпроти дзеркала, то можна втратити життєву енергію, попасти під дію злих духів, які проходять крізь нього, сильно захворіти та навіть раптово померти. Згідно з народними прикметами, цієї заборони особливо потрібно дотримуватися подружжю, інакше шлюб розпадеться.

Народні прикмети про сон / Фото Pexels

Чому не можна спати в шкарпетках

Деякі люди полюбляють спати в шкарпетках, адже в хаті буває холодно. Однак цього робити не варто. За повір'ями, весь негатив відходить від людини саме через голі ноги. Якщо ж одягнути шкарпетки, то погана енергетика, накопичена за день, нікуди не дінеться та незабаром зашкодить. До прикладу, можна стати дуже дратівливим, злим та постійно не мати настрою.

Проте варто зауважити, що церква виступає проти забобонів, адже вони не відповідають християнським традиціям та лише вводять людей в оману.