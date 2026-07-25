Наші предки вірили, що в перші шість тижнів життя малюк надзвичайно вразливий до злих духів, пише 24 Канал. До того ж у народі побоювалися пристріту та "лихого ока".

Чому немовлят до 40 днів не можна нікому показувати

Вважалося, що наврочити дитині може навіть людина з добрими намірами, якщо вона занадто активно нею захоплюється. Що цікаво, число 40 обрали не випадково. За давніми релігійними традиціями саме стільки часу тривав період очищення матері, після чого дитину зазвичай хрестили, аби вона отримала духовний захист.

Однак важливо зазначити, що заборона показувати немовля протягом 40 днів – народний міф і забобон, який не має жодного реального підґрунтя. Усі уявлення про "лихе око" належать до давніх язичницьких вірувань і не мають нічого спільного з дійсністю. Жоден чужий погляд чи щире захоплення не здатні зашкодити дитині.

Якщо батьки почуваються впевнено, з радістю чекають на гостей або хочуть поділитися щасливими фотографіями в соцмережах, немає жодних підстав відкладати це на півтора місяця. Священнослужителі також наголошують, що християнська віра відкидає подібні страхи перед прикметами. Рішення про те, коли знайомити малюка зі світом, має ґрунтуватися виключно на бажанні та комфорті батьків, а не на застарілих вигадках і чужих страхах.

Чи можна показувати малюка до 40 днів / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала, чи можна хрестити дитину онлайн.