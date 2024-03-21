Не лише передавати речі: що не можна робити через поріг та чому

Ще у язичницькі часи люди вірили, що не можна передавати речі через поріг. Річ у тім, що колись саме там закопували прах покійників. Тому вважалося, що це місце випромінює негативну енергетику, яка може зашкодити.

Давня традиція стверджує, що поріг розділяє світ на дві частини: в одній мешкають живі, а в іншій – мертві. Тому не варто порушувати спокій людей, яких уже немає з нами, інакше накличете біду, передає LifeStyle 24.

До уваги кожного Ось чому краще не виносити сміття ввечері: декілька важливих причин

Чому краще не передавати речі через поріг

Є декілька важливих причин, чому не варто передавати речі через поріг. Усі вони пов'язані з народними прикметами. Якщо не дотримуватися цього правила, то між людьми можуть виникати сварки або суперечки. Також важливо впускати знайомого, родича або друга у будинок, щоб не відлякати достаток та удачу та не притягнути фінансові проблеми.

Існує ще одна цікава думка, згідно з якою у домі разом з господарями мешкає домовик. Кажуть, що істота забирає речі, які люди передають через поріг, бо вважає їх своєю власністю. До речі, саме через при вході інколи можна побачити тарілочку з солодощами. Дехто навіть ставить під поріг амулет або інший оберіг, аби не накликати злість нечистої сили.

Що ще не варто робити через поріг

Сидіти на порозі, бо поповзуть неприємні чутки про сім'ю.

Переступати поріг з лівої ноги, бо трапиться біда.

Стояти на порозі, бо притягнете негатив у дім.

Вітатися та розмовляти, бо виникне сварка.

До речі, знаєте, чому з'явилася традиція заносити наречену на руках до будинку? Вона також пов'язана з народними повір'ями, які кажуть – у день весілля жінці заборонено заходити в оселю. Однак важливо зазначити, що усі забобони не підтверджені науковими фактами.