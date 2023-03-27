Чому не можна лягати спати з мокрим волоссям: ці неприємні наслідки вас переконають
Джерело:Glamour
Хтось лише зрідка грішить тим, що лягає спати з мокрим волоссям, а для когось – це вже звична справа. Експерти пояснили, чим може загрожувати така звичка і які негативні наслідки матиме.
Лінь висушити голову або не виходить встигнути помити волосся зранку – такі випадки траплялися з кожним. Лягати спати з мокрою головою забороняли навіть у дитинстві – і це не просто бабусині вигадки. На жаль, наслідки такого сну можуть бути неприємними.
Дивіться також Як підкреслити свою красу: трендові макіяжі на весну 2023
Чому не можна спати з мокрим волоссям
Насамперед варто знати, що мокре волосся – найбільш слабке та уразливе. Вкладаючись у зручну позу чи несвідомо крутячись уві сні на подушці, пасма можуть стати ламкими та зазнати ушкоджень.
Окрім того, тепле та вологе середовище – чудова місцевість для розмноження бактерій. Наприклад, Malassezia – це рід грибів, що може накопичуватись на шкірі голови та викликати лущення. Це випадково можна сплутати з лупою.
Певні бактерії та грибки процвітають у теплому, вологому середовищі, і тому розмножуються на шкірі голови, якщо вона залишається вологою протягом кількох годин,
– пояснила експертка.
Чому не можна лягати з мокрим волоссям / Фото Unsplash
Ще однією неприємністю можуть стати невеликі прищики або гнійники, що викликають свербіж та біль. Скоріш за все, це бактеріальний або грибковий фолікуліт – запалення волосяних фолікулів. З цією проблемою найкраще звернутися до дерматолога, який визначить лікування.
Інфекція може поширитися не тільки на шкіру волосся, але й на шкіру обличчя. Це може нагадувати висипання та акне, але насправді теж можуть бути формою фолікуліту. Ймовірно, ви стикалися з висипами на плечах, якщо ваше волосся довге. Це теж може бути наслідком сну з мокрим волоссям.Зауважимо, щоб уникнути розповсюдження бактерій, змінюйте наволочки щотижня. Вони обов'язково мають бути сухими перед сном.
Якщо іншого варіанту немає – як уникнути наслідків
Якщо ви помили волосся та спішите до ліжка, а часу на сушіння не має, можна загорнути голову у рушник з мікрофібри – він найкраще вбирає вологу. Можна таки взятися за сушіння, але зосередитися на коренях волосся, щоб впоратися швидше.
Експерти зазначають, що якщо ви спите з мокрим волоссям час від часу – це нормально, адже всі ми люди й інциденти трапляються. Грибкові та бактеріальні інфекції – справді можуть виникнути, але це стається не так часто.