Чому не можна лягати спати з мокрим волоссям: ці неприємні наслідки вас переконають

Хтось лише зрідка грішить тим, що лягає спати з мокрим волоссям, а для когось – це вже звична справа. Експерти пояснили, чим може загрожувати така звичка і які негативні наслідки матиме.

Лінь висушити голову або не виходить встигнути помити волосся зранку – такі випадки траплялися з кожним. Лягати спати з мокрою головою забороняли навіть у дитинстві – і це не просто бабусині вигадки. На жаль, наслідки такого сну можуть бути неприємними.

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Чому не можна спати з мокрим волоссям

Насамперед варто знати, що мокре волосся – найбільш слабке та уразливе. Вкладаючись у зручну позу чи несвідомо крутячись уві сні на подушці, пасма можуть стати ламкими та зазнати ушкоджень.

Окрім того, тепле та вологе середовище – чудова місцевість для розмноження бактерій. Наприклад, Malassezia – це рід грибів, що може накопичуватись на шкірі голови та викликати лущення. Це випадково можна сплутати з лупою.

Певні бактерії та грибки процвітають у теплому, вологому середовищі, і тому розмножуються на шкірі голови, якщо вона залишається вологою протягом кількох годин,

– пояснила експертка.



Чому не можна лягати з мокрим волоссям / Фото Unsplash

Ще однією неприємністю можуть стати невеликі прищики або гнійники, що викликають свербіж та біль. Скоріш за все, це бактеріальний або грибковий фолікуліт – запалення волосяних фолікулів. З цією проблемою найкраще звернутися до дерматолога, який визначить лікування.

Інфекція може поширитися не тільки на шкіру волосся, але й на шкіру обличчя. Це може нагадувати висипання та акне, але насправді теж можуть бути формою фолікуліту. Ймовірно, ви стикалися з висипами на плечах, якщо ваше волосся довге. Це теж може бути наслідком сну з мокрим волоссям.

Якщо іншого варіанту немає – як уникнути наслідків

, щоб уникнути розповсюдження бактерій, змінюйте наволочки щотижня. Вони обов'язково мають бути сухими перед сном.

Якщо ви помили волосся та спішите до ліжка, а часу на сушіння не має, можна загорнути голову у рушник з мікрофібри – він найкраще вбирає вологу. Можна таки взятися за сушіння, але зосередитися на коренях волосся, щоб впоратися швидше.

Експерти зазначають, що якщо ви спите з мокрим волоссям час від часу – це нормально, адже всі ми люди й інциденти трапляються. Грибкові та бактеріальні інфекції – справді можуть виникнути, але це стається не так часто.