Існує безліч міфів про те, чому не можна дарувати годинник на день народження або весілля. І більшість із них мають глибоке коріння у світовій культурі, пише 24 Канал.

Дивіться також Чому не можна ставити виделки гострими зубцями догори: це важливо знати

Чи можна дарувати годинник?

Найдавніші повір'я, пов'язані з годинниками, прийшли до нас зі Сходу. У Китаї та Японії форма стрілок та механізм тривалий час асоціювалися з чимось магічним і навіть потойбічним. Стародавні мудреці вірили, що такий подарунок натякає на обмеженість земного часу або є прихованим запрошенням на похорон.

З часом ці страхи трансформувалися у європейські прикмети про годинник, які ми знаємо сьогодні. Наші предки вірили, що гострі стрілки здатні буквально "розрізати" теплі стосунки, любов та дружбу між людьми.

Існує й інше популярне тлумачення цієї прикмети. Так, дехто вірить, що подарований годинник нібито починає відраховувати час, який парі чи друзям судилося провести разом. Щойно механізм зупиниться, у стосунках неминуче почнуться серйозні проблеми, які призведуть до розлуки чи гучного скандалу. Саме тому закохані та молодята намагаються уникати таких сюрпризів.

Якщо ви все ж таки хочете презентувати цей стильний аксесуар і не бажаєте накликати біду, народна мудрість має просте рішення. Негативну енергетику забобонів легко нейтралізувати за допомогою звичайної монети. Коли ви вручаєте презент, попросіть людину дати вам натомість символічну "плату". Технічно річ вважатиметься не подарунком, а покупкою, і всі погані прикмети втратять свою силу.

Дарувати годинник – можна чи ні / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про те, чому не можна ставити виделки зубцями вгору.