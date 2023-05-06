Чому на грядці треба сіяти гірчицю: корисні властивості, про які ви не знали
6 травня 2023, 13:33Читать новость на русском
Гірчиця дуже добре допомагає оздоровлювати землю природним чином. Навіть не потрібно використовувати жодну хімію, якщо посіяти гірчицю. У чому користь гірчиці – дізнавайтесь далі.
Гірчиця настільки добре впливає на якість землі, що не потрібно використовувати жодні хімічні добрива. Адже вона покращує ґрунт природним чином. У чому така користь гірчиці – розповість 24 Канал.
Дивіться також Як позбутися попелиці на трояндах: методи та препарати, які точно допоможуть
Чим корисна гірчиця для грядки
- На грядках гірчиця використовується як зелене добриво. Гірчиця здатна збільшувати вміст органічних речовин у ґрунті, що забезпечує харчові елементи для інших рослин на грядці.
- Гірчиця випускає спеціальні хімічні сполуки, які можуть бути шкідливими для деяких шкідників й хвороб рослин. Йдеться про нематоди та грибкові інфекції. Коли гірчиця розпадається, ці сполуки віддаються землі, що відлякує деяких шкідників якомога далі від інших рослин.
- Щобільше вона очищає ґрунт від гнильних мікроорганізмів, як-от, парша та фітофтора.
- Добре посіяти гірчицю перед посадкою картоплі, помідорів, баклажанів. Адже вона розпушує корінням землю та підіймає нагору вологу й поживні речовини з нижніх шарів ґрунту.
- Бадилля гірчиці знадобиться для перероблювання та подальшого вживання в їжу домашньою птицею і худобою.
- Гірчиця збагачує бідні ґрунти та підтримує здорові мікроорганізми. Вона містить фосфор, глюкозу, сульфат калію, звичайний калій, азотисті сполуки, різні корисні ефірні олії.
Олія гірчична / Фото Gustavheess
- Під час висадки однорічних рослин утримує сніг, що допомагає зволожувати ґрунт навесні.
- Гірчиця запобігає росту бур'янів, збільшуючи кількість живих бактерій у землі, що протидіють бур'янам. Вона відновлює структуру ґрунту й зменшує ерозію. Враховуючи ці фактори, гірчиця може бути корисною для грядок.