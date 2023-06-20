Що робити з грошовим деревом, коли його листя червоніє
Грошове дерево часто тримають вдома: їхні власники вірять, що воно покращує фінансове становище та приваблює кошти. Та з ним може трапитися халепа.
Якщо грошове дерево змінює колір листя, це свідчить про певні нездорові процеси в коренях або стеблах. Що робити в такому випадку – підкаже 24 Канал.
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Як діяти, коли грошове дерево червоніє
Грошове дерево червоніє від сильного сонячного проміння. Це є захисною реакцією на перегрівання. Потрібно перенести рослину в місце частковою тінню або на певний проміжок часу закривати жалюзі на вікнах. Вже через тиждень дерево знову набуде зеленого кольору.
Ще один дієвий варіант, якщо в приміщенні спекотно – це винести грошове дерево на вулицю або на балкон. Варто таке робити раз у тиждень, потім частоту можна збільшувати. Також рослина не має зберігатися на протягах, але свіжого повітря вона таки потребує.
Полив грошового дерева / Фото Cherry Lady
- Грошове дерево може червоніти як реакція на стресові умови: недостатній або надмірний полив, погана ґрунтова суміш. Треба налагодити водний режим рослини. Спочатку даємо пити деревцю по 1 разу в 1-1,5 тижня. А далі відштовхуємось від ситуації.
- Червоні листки можуть бути ознакою поганого харчування рослини. Грошове дерево може потребувати додаткових поживних речовин, таких як азот, фосфор або калій. Регулярне підживлення добривами, призначеними спеціально для сукулентів допоможе у цій ситуації.
- Якщо дерево має схильність до гниття коренів, то краще обприскувати повітря біля рослини, ніж наливати рідину в горщик. Беремо воду лише кімнатної температури, у жодному разі – не холодною.