Що робити з грошовим деревом, коли його листя червоніє

Грошове дерево часто тримають вдома: їхні власники вірять, що воно покращує фінансове становище та приваблює кошти. Та з ним може трапитися халепа.

Якщо грошове дерево змінює колір листя, це свідчить про певні нездорові процеси в коренях або стеблах. Що робити в такому випадку – підкаже 24 Канал.

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Як діяти, коли грошове дерево червоніє

Грошове дерево червоніє від сильного сонячного проміння. Це є захисною реакцією на перегрівання. Потрібно перенести рослину в місце частковою тінню або на певний проміжок часу закривати жалюзі на вікнах. Вже через тиждень дерево знову набуде зеленого кольору.

Ще один дієвий варіант, якщо в приміщенні спекотно – це винести грошове дерево на вулицю або на балкон. Варто таке робити раз у тиждень, потім частоту можна збільшувати. Також рослина не має зберігатися на протягах, але свіжого повітря вона таки потребує.



Полив грошового дерева / Фото Cherry Lady