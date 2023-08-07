Неправильний полив, нестача корисних речовин, заражений ґрунт стають причинами того, що томати гниють. Цим проявляються різні хвороби: фітофтора, альтернаріоз, вершинна гниль. Часто грибок передається рослинам з інфікованої землі. Які є види гнилі та як з нею впоратися – розкаже 24 Канал.

Дієвий лайхфак Знищить фітофтору раз і назавжди: як позбутися хвороби рослин

Гниль на помідорах: причини та засоби боротьби

Переважно гниллю проявляється фітофтора. Це грибок, від якого на помідорах з'являються невеликі чорні плями. Іноді вони поширюються й на листя й стовбур. Коричневі плями з кожним днем більшають в розмірі, покриваючи плоди все дужче.



Фітофтора помідорів / Фото Floristics.info

Від фітофтори спробуйте часниковий настій. Потрібно натерти дрібно часник та розвести його у відрі води. Додайте туди ще 0,5 грама марганцівки. Хай настоюється добу, тоді проціджуємо та знову розбавляємо водою.Обприскуємо ним рослини 1 раз на тиждень.



Часниковий настій / Фото Freepik

Вершинна гниль – нерідкий гість на плодах, особливо у теплиці. Виражається гниттям на більшій частині плодів. Хвороба може розвинутися навіть на зелених плодах. Ознаками будуть бурі плями.



Вершинна гниль / Фото "Аптека Садівника"

Проти цієї хвороби варто взяти 0,4% розчин кальцієвої селітри. Її треба використовувати профілактично. Упродовж сезону обробляють томати 3-4 рази. Пів літра розчину вистачить на 10 метрів квадратних.



Кальцієва селітра / Фото Good Harvest

Альтернаріоз – поширене захворювання, від якого томати гниють. З'являється через велику кількість тепла, коли температура повітря сягає +26-31. Ознаки хвороби можна помітити ще на зелених томатах. На плодоніжці з'являються коричневі цятки. Будуть помітні плями й на нижніх листках томатів.



Альтернаріоз помідорів / Фото "Пабліш Україна"

Надійний помічник у боротьбі з цією недугою – 1%-ий розчин бордоської рідини. Ним треба обприскувати рослини в тих місцях, де побачили інфікування. Оптимально це робити увечері, коли спека минула. Бордоську рідину дозволяють використовувати за 3 доби до збору урожаю.



Бордоська рідина / Фото Istockphoto