Перевірте, чи ви це зробили: як діяти, коли погано зійшов буряк

Буряки бувають трьох видів: столовий, кормовий та цукровий. Столовий часто використовують на кухні до різних страв, наприклад, борщу чи вінегрету.

Дачники вирощують багато різних овочів, у тому числі й буряк. Стає дуже прикро, коли він не сходить та з'являється питання "чому". Зібрали поради, що робити, якщо буряк зійшов погано.

Це цікаво Плоди будуть гігантськими: як правильно доглядати за помідорами в червні

Чому буряк не сходить

Є кілька причин, чому буряк погано сходить:

рослину посіяли запізно, не дотримавшись визначених термінів;

насіння сіяли в суху землю, не зволоживши;

не проводився належний полив;

земля під буряк була кислою й важкою;

рослини не захищали від хвороб і шкідників.

Що робити, коли буряк погано зійшов

Саджайте буряк на тих ділянках, де вони отримають принаймні 10 годин сонячного світла .

. Буряки потребують родючого та добре дренованого ґрунту. Перед посадкою додайте компост або органічні добрива до ґрунту, щоб покращити його якість та живлення.

Безпосередньо перед посівом рекомендується замочити насінини в теплу воду та тримати в ній кілька годин. Це збільшує ймовірність того, що насіння проросте.



Посів буряка / Фото Pexels

Насіння буряку треба сіяти вглиб на 2 сантиметри з дистанцією між саджанцями у 5-15 сантиметрів. Відстань між ними треба збільшувати, якщо вирощуєте великі сорти.

Важливо вчасно поливати буряк, щоб розвивалась його коренева система. Особливо це необхідно робити під час посіву й аж до перших листочків рослини.



Полив буряка / Фото "Дачний діапазон"

Коли з'явились перші листочки, рослину треба обов'язково прорідити й залишити лише найміцніші.

Молодий буряк часто атакують комахи-шкідники. Для того, щоб протидіяти їм, можна покрити рослини обрізаними поліетиленовими посудинами, перевернувши їх шийкою вгору. У такому вигляді варто залишити їх до збору урожаю.