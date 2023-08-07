Так, Леви здебільшого не виглядають на свій вік. Окрім того, вони дуже харизматичні, передає 24 Канал.

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Лев

Представники цього знаку зодіаку природжені лідери. Їм вкрай важливо бути у центрі уваги. Ці чоловіки люблять себе і впевнені у власних силах.

Здебільшого Леви мають молодший вигляд, аніж є насправді. По життю вони оптимісти. Окрім того, приділяють час догляду за собою.

Також ці чоловіки обожнюють компліменти. Тож Леви намагаються зробити все, аби найчастіше чути їх у свою сторону.

Народженим під цим сузір'ям ну дуже важливо, щоб ними справді щиро захоплювалися, особливо кохана людина.

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Гороскоп для Левів