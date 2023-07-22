Ім'я для хлопця може бути приводом для гордості й так само бажанням якомога швидше його змінити. Щоб останнього варіанту не трапилось, потрібно ставитись до цього виважено. 24 Канал пропонує гарні чоловічі імена на букву Л.

До теми 5 чоловічих імен на букву А, які вам точно сподобаються

Перелік імен для хлопців на Л

Історики стверджують, що Леонід утворилось від давньонімецьких слів зі значенням "відважний", "стійкий". Тож поширеним перекладом цього імені є "хоробрий лев". Жіноча форма – Леоніда.

Лука – чоловіче ім’я, сформоване від грецького Лукас. На латині воно значить "світло". Тобто, ім'я позначає "світлий", "осяяний" або "народжений на світанку". Є версія, що Лука сформувалось від імені Лук’ян, що перекладають сяк "син Луки" або "належить роду Луки".

Любомир — ім'я з корінням від наших предків – слов'ян. Складене зі слів "любов" та "мир". Має значення "той, що любить мир", "мирний". Жіноча форма імені – Любомира.

Лев має 2 різні варіанти походження. За першою, ім’я утворене від латинського слова "leo" – "лев". Друга версія свідчить, що Лев сформувалось від давньогрецького слова "ліон" – "цар звірів".

Лазар єврейського коріння, яке перекладається "бог", "помічник". Відомим носієм цього імені був святий Лазар Константинопольський – іконописець та сповідник. Цікавий факт, що Ісус Христос воскресив свого померлого друга Лазаря, демонструючи Божественну силу. Син Божий переконав людей, що може воскресити всіх мертвих.

Ім'я Леонард – латинське. Походить від слів "leo" та "hart"(hard). Ім'я трактують як "сильний лев", "могутній", "непереможний".