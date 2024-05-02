Зустрічайте Чистий четвер: щирі привітання у картинках і віршах для рідних

2 травня християни відзначають Чистий четвер. Цей день у народі пов'язують з очищенням душі та тіла перед Великоднем.

У Великий четвер віряни згадують як Ісус Христос омивав ноги своїм своїм учням, щоб донести їм значення покори. Також того дня син Божий встановив таїнство причастя. LifeStyle 24 підготував привітання з Чистим четвергом у картинках і віршах для ваших близьких та рідних.

До слова Готуємося до Великодня: коли не варто пекти паски та чому

Привітання з Чистим четвергом у картинках і віршах

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!



Чистий четвер 2024 / Фото з Pinterest

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов'ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий четвер себе пізнаєм,

Щоб дерево життя цвіло.



Привітання з Великим четвергом / Фото Amazing Ukraine

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров'я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!



Щирі вітання з Чистим четвергом / Фото Amazing Ukraine

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая.



Чистий четвер 2024 / Фото з Pinterest

Нехай змиє все водиця,

Життя ваше оновить,

Спокоєм і вірою

Надовго нагородить!



Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото з Pinterest

Нехай очистяться думки злі,

Нехай душа наша як оберіг

Порине в думки колишні –

Настає чистий четвер.

Нехай не буде зла і негоди,

Нехай в душі буде тільки рай,

Нехай в очах блищить щастя,

Цей чистий четвер зустрічай!