Зустрічайте Чистий четвер: щирі привітання у картинках і віршах для рідних
2 травня християни відзначають Чистий четвер. Цей день у народі пов'язують з очищенням душі та тіла перед Великоднем.
У Великий четвер віряни згадують як Ісус Христос омивав ноги своїм своїм учням, щоб донести їм значення покори. Також того дня син Божий встановив таїнство причастя. LifeStyle 24 підготував привітання з Чистим четвергом у картинках і віршах для ваших близьких та рідних.
До слова Готуємося до Великодня: коли не варто пекти паски та чому
Привітання з Чистим четвергом у картинках і віршах
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
Чистий четвер 2024 / Фото з Pinterest
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов'ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.
Привітання з Великим четвергом / Фото Amazing Ukraine
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров'я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Щирі вітання з Чистим четвергом / Фото Amazing Ukraine
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая.
Чистий четвер 2024 / Фото з Pinterest
Нехай змиє все водиця,
Життя ваше оновить,
Спокоєм і вірою
Надовго нагородить!
Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото з Pinterest
Нехай очистяться думки злі,
Нехай душа наша як оберіг
Порине в думки колишні –
Настає чистий четвер.
Нехай не буде зла і негоди,
Нехай в душі буде тільки рай,
Нехай в очах блищить щастя,
Цей чистий четвер зустрічай!