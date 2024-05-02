В Великий четверг верующие вспоминают как Иисус Христос омывал ноги своим своим ученикам, чтобы донести им значение покорности. Также в тот день сын Божий установил таинство причастия. LifeStyle 24 подготовил поздравления с Чистым четвергом в картинках и стихах для ваших близких и родных.

К слову Готовимся к Пасхе: когда не стоит печь куличи и почему

Поздравления с Чистым четвергом в картинках и стихах

Накануне Пасхи

В день очищения и тела, и души

Я поздравить спешу вас сегодня

И посылаю эти простые стихи.

Пусть четверг очистит ваше сердце,

Пусть омоет тело и мысли,

Как из ведра вода – на вас прольется

Благословение Божье на века!



Чистый четверг 2024 / Фото с Pinterest

Очисти душу в день этот светлый,

К небу глаза подними,

Пусть сердце любовью цветет,

Духовные крылья развернет.

Господь всех благословляет

На счастье радость на добро.

В Чистый четверг себя познаем,

Чтобы дерево жизни цвело.



Поздравления с Великим четвергом / Фото Amazing Ukraine

Слышу светлый благовест,

К окончанию идет пост.

Пахнут куличи из печи,

Пасхальные калачи.

Все в Чистый в Четверг

С утра и до сих пор

Обливаются водой

Непочатой, святой,

Чтобы смыть все напасти,

На здоровье и на счастье.

Пусть молитва тихо льется

И Господь нам улыбнется!



Искренние поздравления с Чистым четвергом / Фото Amazing Ukraine

Водой родниковой, чистой,

Прозрачной, словно серебристой,

Смываю все темное, нечистое,

Чтобы сердце согрелось расхристанное.

В Чистый Четверг помолимся

И пасхой благословимся,

Чтобы радость приходила светлая,

Как ветка черешни расцветшая.



Чистый четверг 2024 / Фото с Pinterest

Пусть смоет все водица,

Жизнь вашу обновит,

Спокойствием и верой

Надолго наградит!



Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото с Pinterest

Пусть очистятся мысли злые,

Пусть душа наша как оберег

Погрузится в мысли прежние –

Наступает чистый четверг.

Пусть не будет зла и непогоды,

Пусть в душе будет только рай,

Пусть в глазах блестит счастье,

Этот чистый четверг встречай!