Привітання з Чистим четвергом: найкращі листівки та теплі побажання у віршах і прозі

Цьогоріч віряни відзначають Чистий четвер 2 травня. Це важливий день напередодні Великодня, коли християни згадують про останній день життя Ісуса Христа.

В останній четвер перед Великоднем християни згадують про те, як Ісус Христос омив ноги своїм учням та встановив таїнство причастя, пише LifeStyle 24. У цей день заведено наводити лад і прибирати у будинку, щоб чистими душею та тілом зустріти свято Воскресіння. У Чистий четвер не забудьте згадати й про рідних і близьких та привітати їх з важливим днем.

Зверніть увагу Що потрібно зробити перед Великоднем: 7 справ на Страсний тиждень

Привітання з Чистим четвергом у віршах, прозі й картинках

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.

Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.



Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото pon.org.ua

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!



Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Все буде Україна"

В четвер, що чистим величають,

Я вас сердечно привітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас, із днем привітним!



Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Amazing Ukraine"

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!



Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Твій світ"

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов'ю квітне,

Духовні крила розгорни.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

У Чистий Четвер себе пізнаєм,

Щоб дерево життя цвіло.



Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Золоті слова"

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги й печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди й негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце смутку й образ, але не втратить віри у все хороше!

***

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі та в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легкого і цікавого життєвого шляху!



Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Час-Дій"

Нехай цей чистий Четвер буде чистим у всіх відносинах! Бажаю чистоти в домі, у вчинках, в серці, в думках і в усьому, що вас оточує! Хай щастя, добро і любов щодня заповнюють ваше життя!

***

Сьогодні день, коли душа оновлюється, щоб підготуватися до світлого Христового Воскресіння, нехай чистота ваших помислів буде порівнянна з водою в джерелі, нехай все, про що шкодуєте, назавжди змиється в пам'яті та стане чисто і тепло на серці, і в оселі.