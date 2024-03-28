Прикмети й заборони Чистого четверга: чому не можна підіймати гроші з підлоги

Цього року Чистий четвер для католиків випав на 27 березня. Це один з найважливіших днів Страсного тижня і всього Великого посту, якого дотримуються християни.

Саме у Чистий четвер Ісус Христос зібрав своїх учнів разом та омив їм ноги. Таким чином, він на власному прикладі продемонстрував беззаперечну смиренність християнина. Чистий четвер був створений для того, щоб ви показали свою готовність бути стриманим, щирим та співчутливим до людей, які вас оточують. Ознайомтеся з традиціями та прикметами до Чистого четверга у матеріалі Lifestyle 24.

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Що можна робити в Чистий четвер

Почати день з вранішньої молитви.

Піти до церкви й розповісти свої гріхи Богові.

Допомагати нужденним.

Навести порядок в домі, викинути непотріб.

Влаштувати генеральне прибирання житла, що символізує очищення душі.

Мити посуд, прати одяг і білизну.

Приготувати частування до пасхального столу.

Варто зазначити, що саме в Чистий четвер мають бути приготовані всі страви до свята Великодня. Ні в якому разі не можна пекти пироги, паски та фарбувати яйця у Страсну п'ятницю. Треба встигнути зробити все саме у Чистий четвер.

Пам'ятайте, що всі приготування і частування мають супроводжуватися тільки хорошими помислами.

Прикмети на Чистий четвер

Самі прикмети здебільшого пов'язані з погодою та приготуванням пасок до Великодня.

Гарна погода в Чистий четвер – буде теплий кінець весни.

Погана погода в цей день – така ж погода буде і влітку.

Підняти гроші з підлоги – вони не принесуть ніякого щастя новому власнику.

Не прибрати дім – весь рік буде наповнений сварками з родиною.

Паска вийшла важка і погано пропечена – буде складний рік, повний труднощів.

Паска вийшла легка і зарум'янена – рік не принесе вам жодного лиха.

До того ж поганою прикметою у Чистий четвер вважається винести на вулицю щось зі своїх речей.