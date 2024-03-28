Именно в Чистый четверг Иисус Христос собрал своих учеников вместе и омыл им ноги. Таким образом, он на собственном примере продемонстрировал беспрекословное смирение христианина. Чистый четверг был создан для того, чтобы вы показали свою готовность быть сдержанным, искренним и сочувствующим к людям, которые вас окружают. Ознакомьтесь с традициями и приметами к Чистому четвергу в материале Lifestyle 24.

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Что можно делать в Чистый четверг

Начать день с утренней молитвы.

Пойти в церковь и рассказать свои грехи Богу.

Помогать нуждающимся.

Навести порядок в доме, выбросить ненужный хлам.

Устроить генеральную уборку жилья, что символизирует очищение души.

Мыть посуду, стирать одежду и белье.

Приготовить угощения к пасхальному столу.

Стоит отметить, что именно в Чистый четверг должны быть приготовлены все блюда к празднику Пасхи. Ни в коем случае нельзя печь пироги, куличи и красить яйца в Страстную пятницу. Надо успеть сделать все именно в Чистый четверг.

Помните, что все приготовления и угощения должны сопровождаться только хорошими помыслами.

Приметы на Чистый четверг

Сами приметы в основном связаны с погодой и приготовлением куличей к Пасхе.

Хорошая погода в Чистый четверг – будет теплый конец весны.

Плохая погода в этот день – такая же погода будет и летом.

Поднять деньги с пола – они не принесут никакого счастья новому владельцу.

Не убрать дом – весь год будет наполнен ссорами с семьей.

Паска получилась тяжелая и плохо пропеченная – будет сложный год, полный трудностей.

Паска получилась легкая и зарумяненная – год не принесет вам ни одной беды.

К тому же плохой приметой в Чистый четверг считается вынести на улицу что-то из своих вещей.