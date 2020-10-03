Казка – це своєрідний інструмент ненав'язливого навчання, який допомагає дитині адаптуватися до світу та до людей. Адже більшість казок мають повчальний характер. Про цікаві казки, які можна прослухати українською – читайте в нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зробила підбірку дитячих аудіоказок для дітей.

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Добірка аудіоказок для дітей

Казка про чобіток, який знайшов свою пару

Чобіток був самотнім, і його ніхто не хотів купляти. А потім і зовсім викинули чобіток на смітник. Але його знайшла дівчинка, яка принесла додому. Там він і знайшов свою пару.

Казка "Про Жар-птицю та вовка"

Це українська народна казка про трьох братів. Наймолодшого з них традиційно називають дурнем. Але попри це, він виявився кмітливим і в кінці отримав усе.

Він обрав шлях, на якому зустрів вовка. Вовк став вірним товаришем і допоміг викрасти Жар-птицю.

У цій казці торжествує добро.

"Фарбований лис"

Казку про хитрого лиса Микиту написав Іван Франко. Лис хотів надурити всіх мешканців, за що й поплатився. Адже лісові звірі настільки були злі, що роздерли лиса, який весь час тримав їх у страху.

А у народі з'явився вираз: "Я на нім пізнався, як на фарбованім Лисі".

А деякі казки буде тільки цікаво не слухати, а й дивитись!

"Івасик-Телесик"

Українська народна казка про хлопчика з подвійним ім'ям, якого хотіла з'їсти зла змія.

Вона обманом заманила його до себе в хату, але він виявився хитрішим і здолав змію.

"Кривенька качечка"

Українська народна казка, яка пов'язана з темою порушення табу. Бездітне подружжя знаходять у лісі качечку зі зламаною лапкою. Вони вирішили забрати її додому.

Як виявилось качечка перетворюється на дівчинку. І поки баби та діда немає вдома, вона допомагає їм по господарству. Замість подяки, вони викидають гніздо в піч, щоб дівчинка назавжди залишилась людиною.

Дівчинка покидає їхній дім і згодом зграя качок допомагає дівчині полетіти з ними.

Чому дітям важливі казки

Казки навчають дітей

Діти найкраще сприймають інформацію в ігровій формі, тому казки один з найлегших способів пояснити дитині істини. Як можна робити, а як не можна, та про наслідки дій.

Казки виховують

Казки розповідають про найважливіші загальнолюдські та моральні цінності простими словами та історіями, які може зрозуміти малеча.

Казки допомагають вчасно помітити психологічні проблеми

Психіка дитини нестабільна, тому межа між добром і злом розмита. Тому завдяки казкам можна запобігти зародженню емоційних проблем дитини.