Чем занять ребенка: интересные аудиосказки на украинском
Сказка – это своеобразный инструмент ненавязчивого обучения, который помогает ребенку адаптироваться к миру и к людям. Ведь большинство сказок имеют поучительный характер. Об интересных сказках, которые можно прослушать на украинском – читайте в нашем материале.
Редакция 24 канала сделала подборку детских аудиосказок для детей.
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Подборка аудиосказок для детей
Сказка про сапожок, который нашел свою пару
Сапожок был одиноким, и его никто не хотел покупать. А потом и вовсе выбросили сапожок на помойку. Но его нашла девочка, которая принесла домой. Там он и нашел свою пару.
Сказка О Жар-птице и волке"
Это украинская народная сказка о трех братьях. Младшего из них традиционно называют дураком. Но несмотря на это, он оказался сообразительным и в конце получил все.
Он избрал путь, на котором встретил волка. Волк стал верным товарищем и помог похитить Жар-птицу.
В этой сказке торжествует добро.
"Крашеный лис"
Сказку про хитрого лиса Никиту написал Иван Франко. Лис хотел обмануть всех жильцов, за что и поплатился. Ведь лесные звери настолько были злы, что разодрали лиса, который все время держал их в страхе.
А в народе появилось выражение: "Я на нем познался, как на крашеном лысом".
А некоторые сказки будет только интересно не слушать, но и смотреть!
"Ивасик-Телесик"
Украинская народная сказка о мальчике с двойным именем, которого хотела съесть злая змея.
Она обманом заманила его к себе в дом, но он оказался хитрее и одолел змею.
"Хромая уточка"
Украинская народная сказка, которая связана с темой нарушения табу. Бездетные супруги находят в лесу уточку со сломанной лапкой. Они решили забрать ее домой.
Как оказалось уточка превращается в девочку. И пока бабы и деда нет дома, она помогает им по хозяйству. Вместо благодарности, они выбрасывают гнездо в печь, чтобы девочка навсегда осталась человеком.
Девочка покидает их дом и впоследствии стая уток помогает девушке улететь с ними.
Почему детям важны сказки
Сказки учат детей
Дети лучше всего воспринимают информацию в игровой форме, поэтому сказки один из самых легких способов объяснить ребенку истины. Как можно делать, а как нельзя, и о последствиях действий.
Сказки воспитывают
Сказки рассказывают о важнейших общечеловеческих и моральных ценностях простыми словами и историями, которые может понять малышня.
Сказки помогают вовремя заметить психологические проблемы
Психика ребенка нестабильна, поэтому граница между добром и злом размыта. Поэтому благодаря сказкам можно предотвратить зарождение эмоциональных проблем ребенка.