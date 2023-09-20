Вбережуть рослини від шкідників восени: 3 найкращі засоби

Усім, хто займається вирощуванням рослин, не варто забувати про осінній догляд за ними. Особливо, це стосується обробки від шкідників.

Обробка рослини від шкідників перед холодами необхідна, тому що вони відкладають яйця в кору. Це допоможе захистити власні саджанці від різних комах, а також можливих хвороб. Як вберегти рослини – підкаже 24 Канал.

Тепер зрозуміло Як правильно посадити цибулю, щоб вона зійшла навесні

Захист рослин від шкідників восени

Профілактичний захід від шкідників та хвороб – це обрізка дерев. Треба позбутися гілок, що ростуть усередину дерева, пошкоджених чи хворих пагонів. Однак, аби їх точно не було на рослинах, треба використати дієві засоби.

У такій ситуації вам точно знадобиться розчин сечовини. Треба розвести 700 грамів речовини у воді. Тоді перелийте розчин у відро та заповніть його водою повністю, на всю місткість.



Сечовина / Фото "Пан Фермер"

Після цього відлийте трохи розчину в обприскувач. Обробляйте ним плодові дерева та кущі, аби вберегти їх від "непроханих гостей". Провести процедуру варто до листопада. Весною можна повторити.

Ефективним засобом проти комах буде мідний купорос. Для приготування розчину візьміть 100 грамів гранул на 1 літр води. Він допоможе вберегти саджанці від борошнистої роси та гниття. Якщо дерево молоде – вистачить 2 літри засобу, якщо старше – 10 літрів. Обприскувати треба стовбур і крону.



Мідний купорос / Фото "Флоріум"

Для захисту рослин від шкідників слід взяти бордоську рідину. Її можна придбати, а можна – приготувати власноруч. Необхідно 200 грамів мідного купоросу, 10 літрів води, а також 200 грамів гашеного вапна, заздалегідь розбавленого з 10 літрами води. Завдяки такому засобу рослини не будуть гнити.