Обработка растений от вредителей перед холодами необходима, потому что они откладывают яйца в кору. Это поможет защитить собственные саженцы от разных насекомых, а также возможных болезней. Как уберечь растения – подскажет 24 Канал.

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Защита растений от вредителей осенью

Профилактикой от вредителей и болезней становится обрезка деревьев. Надо избавиться от веток, произрастающих внутрь дерева, поврежденных или больных побегов. Однако чтобы их точно не было на растениях, нужно использовать действенные средства.

В такой ситуации вам точно понадобится раствор мочевины. Надо развести 700 граммов вещества в воде. Затем перелейте раствор в ведро и заполните его водой полностью, во всю емкость.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"

После этого отлейте немного раствора в опрыскиватель. Обрабатывайте им плодовые деревья и кусты, чтобы уберечь их от "незваных гостей". Провести процедуру стоит до ноября. Весной можно повторить.

Эффективным средством против насекомых будет медный купорос. Для приготовления раствора возьмите 100 граммов гранул на 1 литр воды. Он поможет уберечь саженцы от мучнистой росы и гниения. Если дерево молодое – хватит 2 литра средства, если старше – 10 литров. Опрыскивать нужно ствол и крону.



Медный купорос / Фото "Флориум"

Для защиты растений от вредителей следует взять бордоскую жидкость. Ее можно приобрести, а можно – приготовить собственноручно. Необходимо 200 граммов медного купороса, 10 литров воды, а также 200 граммов гашеной извести, предварительно разбавленной с 10 литрами воды. Благодаря такому средству растения не будут гнить.