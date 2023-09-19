Також "плюсом" озимої цибулі є стійкість до морозів. Вона пускає корені ще до холодів, може вбирати зимову вологу. А весною можна чекати на гарний урожай. Як правильно посадити цибулю на зиму – підкаже 24 Канал.

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Як правильно садити зимову цибулю

Цибулю зимових сортів заведено садити до початку стабільних заморозків. Орієнтовно – за місяць до них. Якщо протягом кількох днів температура становить +5, можете починати. Час переважно припадає на жовтень-листопад, залежить від погодних умов.

При цьому цибулини мають характерно пахнути, але не бути вогкими чи зі цвіллю. А шкірка повинна тісно прилягати до посадкового матеріалу. Щодо зовнішнього вигляду, цибулинки мають бути рівними та без будь-яких плям.

Для того, щоб земля була родючою, треба використати органічні та мінеральні добрива. А у день посадки фахівці радять посипати по грядці попелом.

по грядці попелом. Сама ділянка має бути захищеною від протягів та доволі сонячною.

Цибулю варто садити на місці кукурудзи, буряка, гірчицю, гороху, квасолі, помідорів, огірків та зернових, за винятком овса.

Цибулю зимових сортів вносять в ямки десь на 5 сантиметрів з відстанню між лунками у 15-20 сантиметрів. Посадковий матеріал має бути сухим та замочувати його не треба.

Поливати цибулю після саджання не потрібно. Коли починаються морози, городники радять замульчувати грядку сухим листя, гілочками від ялинки чи сосни. Якщо ж зима досить тепла, тоді можна покрити ділянку плівкою або агроволокном по мульчі.