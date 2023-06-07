Обробіть цим кущі смородини і білі плями зникнуть: 6 надійних засобів від хвороб

Якщо на кущах смородини з'являються незрозумілі білі плями - це ознака грибкових захворювань. Це знижує ймовірність урожаю. Щоб врятувати ситуацію, треба використати певні розчини.

Поява білих плям на кущах смородини часто свідчить про наявність певних хвороб. Щоб впоратись із цим завданням, треба знати, чим усунути цю заразу. 24 Канал у цьому допоможе.

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Обробка смородини від білих плям

Народні засоби можуть бути корисними для боротьби з білими плямами на кущах смородини. Ось декілька рекомендацій:

Для боротьби з плямами, знадобиться перекис водню. Змішайте 1 чайну ложку речовини з 1 літром води. Розпиліть розчин на хворі ділянки куща. Перекис водню допомагає усунути грибкові інфекції.



Перекис водню / Фото 1 Соціальна Аптека

Запобігає хворобам мідний купорос. Візьміть 50-100 грамів порошку та 10 літрів води та все перемішайте. Під кожен кущ виливаємо 1,5 літра розчину.



Мідний купорос / Фото lost-ltd.if.ua

Універсальний засіб, який допомагає у багатьох випадках – це сода. 1 чайну ложку треба розвести у 1 літрі води. Додайте кілька крапель рідкого мила й можна обробляти кущі смородини. Сода має антисептичні властивості, які протидіють грибковим інфекціям.



Сода / Фото Pxhere

Сечовина не лише запобігає різним хворобам та шкідникам, але й містить азот, що допомагає рослинам розвиватись. Щоб зробити розчин, візьміть 500 до 700 грамів речовини та розчиніть її в 10 літрах води. Кількість сечовини у розчині також залежить від того, наскільки смородина уражена.



Сечовина / Фото Наш Фермер

Ефективним буде й відвар з часнику. Залийте кілька зубців гарячою водою та залиште його на ніч, щоб настоювався. Розпиліть цей відвар на хворі ділянки куща. Завдяки своїм властивостям, часник теж знижує інфекцію.



Зубчики часнику / Фото shuba.life