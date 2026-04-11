Більшість українців помиляється: у чому справжня різниця між писанкою та крашанкою

З наближенням Великодня наші кошики наповнюються кольоровими символами свята. Втім, часто ми називаємо всі фарбовані яйця одним словом.

Насправді ж між традиційною писанкою та звичною нам крашанкою існує величезна прірва, яка стосується не лише зовнішнього вигляду, а й глибокого змісту, способу виготовлення та навіть того, чи можна їх їсти. Про це детальніше – розповів Музей Івана Гончара у своєму фейсбуці.

Чим особлива крашанка та як її готують?

Крашанка – саме те яйце, яке ми звикли бачити на святковому столі під час великоднього сніданку. Її назва походить від слова "красити", адже головною особливістю є суцільне однотонне забарвлення без жодних візерунків.

Для цього яйця просто варять у природному відварі, наприклад, у цибулинні, буряковому соці чи листі берези, або ж використовують харчові барвники. Оскільки крашанку обов'язково варять до готовності, вона призначена для споживання.

До того ж саме крашанками ми традиційно "стукаємося" за столом, випробовуючи їх на міцність.

Що таке писанка?

Натомість писанка – справжній витвір народного мистецтва, який вимагає неабиякого терпіння та майстерності. Її не варять, а розфарбовують за допомогою спеціального інструмента – писачка та розтопленого бджолиного воску.

Майстер наносить складні орнаменти шар за шаром, почергово занурюючи яйце у різні фарби. Кожна лінія, зірка, дерево життя чи геометрична фігура на писанці має своє магічне значення та є зашифрованим побажанням здоров'я, достатку чи захисту від злих сил.

До речі, вже цієї неділі, 5 квітня, віряни Римо-Католицької Церкви святкуватимуть Великдень. Водночас парафіяни Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви відзначатимуть Воскресіння Христове 12 квітня. Про це йдеться в новоюліанському календарі.

Чим відрізняється крашанка від писанки / Фото Freepik

Яка головна різниця у призначенні цих великодніх символів?