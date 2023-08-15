Розлилась кока-кола на диван: дешеві засоби, чим його відмити

Кока-колу люблять і дорослі, і діти. Буває так, що напій беруть з собою на диван перед телевізором чи комп'ютером. Один невдалий рух і все, диван забруднено.

Коли кока-кола потрапляє на диван, на ньому залишаються коричневі та помітні плями. Адже він містить харчові барвники. Плям буває досить нелегко позбутися, але можна спробувати зробити це підручними засобами. Як видалити плями від кока-коли на дивані – розповість 24 Канал.

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Як позбутися плям від кока-коли: дієві методи

Харчова сода – надійний помічник у боротьбі з плямами. Насамперед потрібно покласти на пляму паперові серветки. Важливо – не розтирати. Зверху посипте харчовою содою, аби кока-кола не просочилась в тканину дивана.

Нехай так стоїть пів години, а тоді ту соду, що залишилась, треба прибрати зручним для вас способом – щіткою чи порохотягом. Оптимально використовувати такий метод для диванів зі світлих матеріалів.



Харчова сода / Фото "Гастроном"

У такій ситуації не обійтися без лимонної кислоти. Порошок треба розбавити водою до розчинення. Наносимо засіб на місце, де полилась кола, та чекаємо 2-3 години. Після цього треба обробити диван холодною водою та підсушити.



Лимонна кислота / Фото Vozli.com

Гліцерин – дієвий засіб, щоб позбутися плям від кока-коли. Необхідно підігріти речовину, налити трохи засобу на пляму та почекати. Згодом гліцерин треба повністю видалити з матеріалу вологою ганчіркою. Можна посушити тканину феном. Такий засіб буде ефективним від плям від чаю, ягід, кави.



Гліцерин / Фото Аптека "Доброго дня"

Ще один хороший засіб у такому випадку – щавлева кислота. Її треба поєднати з лимонною кислотою у пропорції 1: 2, додати туди склянку води. Усе має цілком розчинитися. На пляму треба покласти білий папір чи серветку та наносити кислоту за допомогою ватного диска. Пляма повинна щезнути за кілька хвилин.



Щавлева кислота / Фото Lost-ltd