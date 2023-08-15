Когда кока-кола попадает на диван, на нем остаются коричневые пятна. Он ведь содержит пищевые красители. Пятна бывает довольно нелегко избавиться, но можно попытаться сделать это подручными средствами. Как удалить пятна от кока-колы на диване – расскажет 24 Канал.

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Как избавиться от пятен от кока-колы: действенные методы

Пищевая сода – надежный помощник в борьбе с пятнами. В первую очередь нужно положить на пятно бумажные салфетки. Важно – не растирать. Сверху посыпьте пищевой содой, чтобы кока-кола не просочилась в ткань дивана.

Пусть так стоит пол часа, а тогда оставшуюся соду нужно убрать удобным для вас способом – щеткой или пылесосом. Оптимально использовать такой метод для диванов из светлых материалов.



Пищевая сода / Фото "Гастроном"

В такой ситуации не обойтись без лимонной кислоты. Порошок нужно разбавить водой до растворения. Наносим средство на место, где полилась круга, и ждем 2-3 часа. После этого нужно обработать диван холодной водой и подсушить.



Лимонная кислота / Фото Vozli.com

Глицерин – действенное средство, чтобы избавиться от пятен от кока-колы. Необходимо подогреть вещество, налить немного пятна и подождать. Впоследствии глицерин нужно полностью удалить из материала влажной тряпкой. Можно засушить ткань феном. Такое средство будет эффективно от пятен от чая, ягод, кофе.



Глицерин / Фото Аптека "Доброго дня"

Еще одно хорошее средство в таком случае – щавелевая кислота. Ее нужно соединить с лимонной кислотой в пропорции 1:2, добавить туда стакан воды. Все должно полностью раствориться. На пятно нужно положить белую бумагу или салфетку и наносить кислоту с помощью ватного диска. Пятно должно исчезнуть через несколько минут.



Щавелевая кислота / Фото Lost-ltd