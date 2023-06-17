6 копійчаних добрив, якими варто підживити розсаду перцю

Вирощування розсади будь-якого овочу потребує підготовки, особливо якщо йдеться про перець. Адже він є досить примхливим у догляді.

Не останню роль для росту розсади грає підживлення. Вносити його потрібно не дуже часто: максимум – 1-2 рази. А як і чим саме – підкаже 24 Канал.

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Чим підживити розсаду перцю

Вперше удобрювати розсаду перцю радять суперфосфатом, коли проклюнулися перші 2 паростки.



Суперфосфат / Фото Super Agronom

Другий раз підживлення треба робити через 2 тижні, якщо вбачаєте таку необхідність. Беремо 5-7 грамів сечовини та 30 грамів суперфосфату на 10 літрів води. Таке добриво значно покращить ріст та розвиток розсади перцю.



Сечовина / Фото "Пан Фермер"

Допоможе розсаді перцю аміачна селітра у кількості 1 столова ложка на 10 літрів води. Перед висадкою в ґрунт можна удобрити її кристаліном.



Аміачна селітра / Фото "Епіцентр"

Для помітного ефекту візьміть хліб та кропиву. Треба нарізати 2 буханки та пучок свіжої зеленини. Поміщаємо все у 10-літрове відро та заливаємо водою. Настоюємо розчин під кришкою.



Хліб / Фото Deposit.photos

Перекис водню – ще один дієвий засіб. Він знезаражує землю, тому рослини менше хворіють. Але тут дуже важливо дотримуватися пропорції, бо інакше розсада загине. Розводимо 1 ложку рідини у 0,5 літра води. Ним можна поливати або обприскувати листя.



Перекис водню / Фото Tabletki.ua