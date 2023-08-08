Гігантський урожай забезпечено: чим підгодувати огірки в серпні

Плодоношення огірків може тривати довго, якщо подбати про хорошу підгодівлю. Тоді урожай буде великим. Підкажемо, що для цього зробити.

Кожен городник хоче збирати огірки відрами. Тут не обійтися без вдалих добрив. Є деякі засоби, про які ви й гадки не мали. Вони допоможуть збільшити кількість плодів у рази.

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Чим підживити огірки в літню пору

Такий засіб є новинкою у підживленні огірків, тому й не дивно, що ви про нього не знали. Йдеться про суміш на основі яєць та моркви. Це дуже ефективна підгодівля для плодів, яка покращує їхній смак і зовнішній вигляд.

Вважається, що навіть 2 краплі цього розчину збільшать інтенсивність плодоношення.



Розбите сире яйце / Фото Shuba.life

У зручну посудину розбийте ціле сире яйце. Поріжте сиру морквину великими шматками та внесіть туди. Додайте туди 2 літри води та перелийте у чашу блендера. Потрібно дуже добре збити, щоб вийшла однорідна суміш.

До приготованого розчину рекомендується додати ще 1 літр води.

Перед застосуванням треба звернути увагу на дозування: 3 склянки цієї суміші розбавляємо у 10 літрах води. Це важливо. Поливайте саджанці тільки під корінь у пропорції пів літра на рослину. Ефект вам неодмінно сподобається.