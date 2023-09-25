Зацвіте кожна квітка: 4 дешеві добрива, які є у кожного

Часом трапляється так, що кімнатні рослини починають в'янути та втрачати привабливий вигляд. У такому разі треба дібрати для них хороше підживлення.

Таке відбувається, коли ви пересаджували рослини або переставляли їх в інше місце. Або ж надмірно полили квіти. Чим підживити кімнатні рослини, аби вони добре цвіли – знає 24 Канал.

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Чим підживити кімнатні рослини

Існують чіткі ознаки того, що рослини терміново потребують поживних речовин:

Стебла починають витягуватися;

рослини повільно ростуть;

немає цвітіння ;

; листки – бліді, тьмяні;

рослини хворіють та на них з'являються плями.

На допомогу прийде усім на відомий аптечний засіб – аспірин. Він покращує здоров'я квітки, робить її стійкою до хвороб і шкідників. Така речовина відновлює рослини, особливо після зими. Щоб підживити квіти, візьміть чверть таблетки аспірину та розчиніть її в 2 літрах води.



Аспірин / Фото Shutterstock

Дуже популярним засобом в удобренні кімнатних рослин є цукор. Глюкоза надає квітам енергії, покращує їх вигляд. Для її засвоєння ще має бути вуглекислий газ. Це обов'язково, бо якщо його не буде – то через цукор на рослинах може з'явитися грибок.

Просто розведіть 1 столову ложку цукру в пів літрі води. Можна використати й звичайну аптечну глюкозу, пропорція та ж сама 1:1. Таке добриво вносять 1 раз у місяць.



Цукор / Фото "Агрополіт"

Для кімнатних рослин потужним засобом стане й бурштинова кислота. Це кристалічний порошок білого відтінку. Треба розбавити 1 грам речовини в 5 літрах води. Таким розчином можна як поливати рослини, так і просто обприскувати. Найбільше його оцінять бегонії, хлорофітуми, цитрусові, фікуси. Таким добривом не варто захоплюватися: буде достатньо 1 разу в кілька місяців.



Бурштинова кислота / Фото Alibaba.com

Любителям кави пощастило, бо потім ще залишаються приємності для рослин. Помічною буде гуща, її зазвичай змішують з землею. Після цього вона стає насиченішою, більш пухкою. Оптимально засипати гущу під гладіолуси, азалії, лілії, троянди.