Підживіть цим грядку і плоди будуть велетенськими
Молоко – чудова підгодівля для різних овочів на городі. Воно має різні, несподівані для багатьох, функції.
Молоко містить безліч корисних речовин, які так потребують як овочі та фрукти, так і кімнатні рослини. Йдеться про кальцій, білок, фосфор. Для чого ще поливати рослини молоком – розкаже 24 Канал.
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Що і як можна поливати молоком
Як підгодівлю, можна використовувати й свіже молоко, і кисле, і навіть сухе. Але пам'ятайте, що у чистому вигляді ним не можна удобрювати. Варто розбавити молоко водою.
Молоко підійде як добриво для таких рослин:
- Овочі – помідори, баклажани, всі види капусти, огірки.
- Квіти – герань, троянди, азалії, примула, аспарагус, фікус.
Особливо корисне молоко для огірків й помідорів. Його варто вносити під корінь цих овочів, оскільки важливі компоненти швидше просочуються у такий спосіб. Рідину потрібно розбавити водою у пропорції 1:5. Біля рослин треба заздалегідь викопати ямки, і вже заливати підгодівлю туди.
Молоко під корінь / Фото з ютубу
Молоко – це той засіб, яким можна обприскувати листя. Тут дозволяється брати як свіже, так і молоко, у якого вийшов термін придатності. Цей метод буде ефективним також і проти поширених хвороб, як-от, борошниста роса чи фітофтороз.
Обприскування рослин / Фото "Аптека садівника"
Використовуйте молоко для боротьби зі шкідниками. Йдеться про попелицю, тютюнову мозаїку та листовійку. Для приготування необхідно 1 літр молока, 20 крапель йоду й 20 грамів господарського мила розвести у 10 літрах води. Такий розчин може бути й профілактичним, коли з'явились перші листочки.
- Варто зазначити, що не можна застосовувати молоко для таких овочів, як баклажани та перець. Тому що плоди виростуть малими або їх взагалі не буде.